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В Киеве "заминировали" ж/д вокзал

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Пассажиры проходят к поездам через боковые подземные переходы. Изменений в расписании движения нет.
Столичный вокзал проверяют после сообщения о минировании
Столичный вокзал проверяют после сообщения о минировании
hromadske.ua
 
В Киеве вечером 19 июня полиция закрыла здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Громадське.
 
Отмечается, что правоохранители перекрыли входы в Центральный и Южный вокзалы. Пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.
 
На место происшествия приехали кинологи, и пожарный грузовик ГСЧС.
 
При этом поезда курсируют без изменений в расписании.
 
Ранее сообщалось, что полиция Харькова получила информацию о "минировании" более, чем десяти объектов в разных частях города, среди которых больница и аэропорт.

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Теги: Киев, вокзал, полиция, минирование, Железнодорожный вокзал
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Источник: korrespondent.net

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