В Киеве "заминировали" ж/д вокзал
Пассажиры проходят к поездам через боковые подземные переходы. Изменений в расписании движения нет.
В Киеве вечером 19 июня полиция закрыла здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Громадське.
Отмечается, что правоохранители перекрыли входы в Центральный и Южный вокзалы. Пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.
На место происшествия приехали кинологи, и пожарный грузовик ГСЧС.
При этом поезда курсируют без изменений в расписании.
Ранее сообщалось, что полиция Харькова получила информацию о "минировании" более, чем десяти объектов в разных частях города, среди которых больница и аэропорт.
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