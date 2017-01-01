В Киеве "заминировали" ж/д вокзал

Пассажиры проходят к поездам через боковые подземные переходы. Изменений в расписании движения нет.

Столичный вокзал проверяют после сообщения о минировании hromadske.ua

В Киеве вечером 19 июня полиция закрыла здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Громадське

Отмечается, что правоохранители перекрыли входы в Центральный и Южный вокзалы. Пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.

На место происшествия приехали кинологи, и пожарный грузовик ГСЧС.

При этом поезда курсируют без изменений в расписании.

Ранее сообщалось, что полиция Харькова получила информацию о "минировании" более, чем десяти объектов в разных частях города, среди которых больница и аэропорт.

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