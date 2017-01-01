Посетителей мероприятия Киев Прайд избили неизвестные в балаклавах
На нескольких посетителей кинопоказа в рамках Киев-Прайд напали молодые люди спортивного телосложения.
На посетителей кинопоказа в рамках Киев-Прайд 19 июня напали неизвестные в балаклавах. Об этом сообщает Громадське.
По словам одного из пострадавших, нападение сопровождалось избиением ногами, также использовался перечный газ.
"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - уточнил он.
Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние.
По информации Громадського, на место происшествия прибыли полицейские и машина скорой помощи.
Организаторы Киев-Прайд в Facebook призвали учатсников мероприятия избегать безлюдных мест.
Напомним, 23 июня в Киеве пройдет пройдет Марш равенства КиевПрайд-2019.
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