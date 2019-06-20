В Киеве на улицах отлавливают призывников и отбирают документы

Военные сразу везут "жертв" на медкомиссию.

В Киеве призывников отлавливают на улицах и вручают повестки в армию. “Жертвам“ не разрешают ни с кем связываться и сразу везут на медицинскую комиссию.

Об этом написал пользователь Bogdan Dar на своей странице в Facebook.

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Пользователь указал, что его остановили возле метро Житомирская люди в форме, показали свои документы и попросили предъявить паспорт. Документы парня забрали и сказали, что он пойдет в армию.

С адвокатом парню не дали поговорить, снимать на видео также.

Сейчас сказали что повезут на мед комиссию. Друзья помогите!!, - пишет пользователь.

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Позже стало известно, что парень таки смог связаться со своим адвокатом, которому рассказал о похищении. Военные увезли Богдана по адресу Аницкевича 1.

К призывникам вышел врач и начал спрашивать о жалобах на здоровье. Из-за отказа парня отвечать на вопросы и проходить комиссию, его заперли в комнате и начали давить морально, “говоря об уголовном кодексе“.

Сейчас слышу как пробивают по базам (судим и т.д.). Зря, у меня никогда ничего не было такого. Есть официальные документы того, что я не пригоден. О них они говорить не хотят, - отметил Богдан.

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Все-таки пользователю повезло и спустя несколько часов его отпустили. Все это время паспорт парню не отдавали.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ признала ветеранами тех, кто служил в армии Украины.

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