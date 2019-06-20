Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на улицах отлавливают призывников и отбирают документы

Комментариев: 4
Военные сразу везут "жертв" на медкомиссию.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
УНИАН

В Киеве призывников отлавливают на улицах и вручают повестки в армию. “Жертвам“ не разрешают ни с кем связываться и сразу везут на медицинскую комиссию.

Об этом написал пользователь Bogdan Dar на своей странице в Facebook.

Читай также: В Харьковской области испытали военную “глушилку“

Пользователь указал, что его остановили возле метро Житомирская люди в форме, показали свои документы и попросили предъявить паспорт. Документы парня забрали и сказали, что он пойдет в армию.

С адвокатом парню не дали поговорить, снимать на видео также.

Сейчас сказали что повезут на мед комиссию. Друзья помогите!!, - пишет пользователь.

Читай также: Порошенко назвал свою партию “политическим спецназом“

Позже стало известно, что парень таки смог связаться со своим адвокатом, которому рассказал о похищении. Военные увезли Богдана по адресу Аницкевича 1. 

К призывникам вышел врач и начал спрашивать о жалобах на здоровье. Из-за отказа парня отвечать на вопросы и проходить комиссию, его заперли в комнате и начали давить морально, “говоря об уголовном кодексе“. 

Сейчас слышу как пробивают по базам (судим и т.д.). Зря, у меня никогда ничего не было такого. Есть официальные документы того, что я не пригоден. О них они говорить не хотят, - отметил Богдан.

Читай также: Эскалация в зоне ООС: 24 обстрела, есть жертвы

Все-таки пользователю повезло и спустя несколько часов его отпустили. Все это время паспорт парню не отдавали.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ признала ветеранами тех, кто служил в армии Украины.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, военные, армия, медкомиссия, повестки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 10:09
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Феерический идиотизм в исполнении Bogdan Dar! Ему одному на весь Киев так "не повезло"!
PINKIPAU    20.06.2019, 10:04
Оценка:  -1
PINKIPAU
Авладимир, памаги)))). Началась ловля хомяков киевских, по приколу голосовал. Правильно, долг Родине нужно отдавать. Он думал, что будет задницей на диване сидеть, с пивом, квартал смотреть)))).
Бигсэм    20.06.2019, 10:03
Оценка:  0
Бигсэм
Такими методами армию не построить. А, вообще, это называется государственным бандитизмом.
Boxerogos    20.06.2019, 10:03
Оценка:  -1
Boxerogos
А как же патриотизм и любовь к Родине?)))))))))))))
PINKIPAU    20.06.2019, 10:05
Оценка:  0
PINKIPAU
Ты сынок спроси у своих, как Путин их на убой гонит.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь