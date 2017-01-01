Во всех детсадах Киева ищут взрывчатку

Сообщения о минировании во всех заведениях поступило около 15:00.

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Столичные правоохранители ищут взрывчатку в детских садах Киева после сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук, передает УНН.

“Поступило сообщение, что заминированы все детские сады по Киеву, точное количество сказать не могу“, - отметила Шевчук.

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По ее словам, сообщение о минировании дошкольных учебных заведений поступило сегодня около 15:00.

При этом она добавила, что работники взрывотехнической службы работают, впрочем пока у полиции нет информации о количестве проверенных учреждений.

Напомним, ранее в Украине "заминировали" ряд аэропортов и вокзалов.