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В Киеве "заминировали" все детсады

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Сообщение о минировании дошкольных учебных заведений поступило правоохранителям в четверг, около 15:00.
Взрывотехники проверяют детсады
Взрывотехники проверяют детсады
Facebook/Киев Оперативный

Полиция и спецслужбы Киева ищут взрывчатку в столичных детских садах после сообщения о минировании. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Днепровского района Киева Анну Шевчук.

"Поступило сообщение, что заминированы все детские сады по Киеву, точное количество сказать не могу", - отметила Шевчук.

По ее словам, сообщение о минировании дошкольных учебных заведений поступило сегодня около 15:00.

Шевчук добавила, что работники взрывотехнической службы проверяют сообщение, однако, пока у полиции нет информации о количестве проверенных учреждений.

Кроме того, сегодня в Киеве "заминировали" ЦИК в последний день подачи документов.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют железнодорожный вокзал в Киеве после сообщения о заминировании.

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Теги: Киев, детский сад, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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