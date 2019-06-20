Студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова
Возле здания главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в четверг, 20 июня, проходит акция протеста против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, сообщает LB.
Отмечается, что в акции принимают участие около тысячи человек. Большинство митингующих - студенты КНУ. Они держат в руках плакаты "Вон, Портнов!", "Портнов - пора в Ростов!" и с кандируют "Нет Портнову в КНУ!".
Также студенты отнесли в приемную ректора КНУ Леонида Губерского обращение с требованием уволить Портнова.
Напомним, экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Cмотрите фотогалерею: Студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова
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