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Студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова

Комментариев: 1
Протестующие, большинство из которых - студенты, требуют уволить экс-соратника Януковича Андрея Портнова.
Студенты протестуют против возобновления Андрея Портнова в должности профессора
Студенты протестуют против возобновления Андрея Портнова в должности профессора
lb.ua

Возле здания главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в четверг, 20 июня, проходит акция протеста против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, сообщает LB.

Отмечается, что в акции принимают участие около тысячи человек. Большинство митингующих - студенты КНУ. Они держат в руках плакаты "Вон, Портнов!", "Портнов - пора в Ростов!" и с кандируют "Нет Портнову в КНУ!".

Также студенты отнесли в приемную ректора КНУ Леонида Губерского обращение с требованием уволить Портнова.

Напомним, экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

 
Как известно, Портнов покинул Украину более пяти лет назад. Но после выборов президента Зеленского он вернулся в страну. Недавно, по инициативе Портнова, Государственное бюро расследований завело дело на Порошенко.

 

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Теги: Киев, протесты, студенты, фото, Портнов, КНУ, КНУ им. Шевченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 20:44
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Теперь студентов "Порохоботами" назначат
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