Протестующие, большинство из которых - студенты, требуют уволить экс-соратника Януковича Андрея Портнова.

Возле здания главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в четверг, 20 июня, проходит акция протеста против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, сообщает LB.

Отмечается, что в акции принимают участие около тысячи человек. Большинство митингующих - студенты КНУ. Они держат в руках плакаты "Вон, Портнов!", "Портнов - пора в Ростов!" и с кандируют "Нет Портнову в КНУ!".

Также студенты отнесли в приемную ректора КНУ Леонида Губерского обращение с требованием уволить Портнова.

Напомним, экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Cмотрите фотогалерею: Студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова

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