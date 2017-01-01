Транспортный коллапс: На Академгородке заблокирована трасса

Киевляне в час пик вынуждены добираться на работу, километры шагая пешком .

Ремонт дороги в районе станции “Академгородок“ длится уже второй год 112.ua

С семи утра 21 июня движение в районе станции метро “Академгородок“ парализовали пробки, люди вынуждены идти на работу несколько километров вдоль трассы.

Об этом сообщает корреспондент 112.ua.

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Ремонт дороги в районе станции “Академгородок“ длится уже второй год: зимой прошлого года работы приостанавливали и в апреле 2019 возобновили на проспекте Академика Палладина.

Пользователи в Facebook сообщают, что многокилометровые пробки сохраняются в часы пик уже длительное время.

Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 8:30 движение парализовано от проспекта Генерала Наумова по проспекту Академика Палладина и Большой окружной дороге до начала проспекта Победы.

Ремонт дороги в районе станции “Академгородок“ длится уже второй год 112.ua

Как сообщалось, в Киеве на выходных полностью перекроют проспект Победы - идет реконструкця Шулявского моста.