В Киеве закрыли 4 станции метро

Станцию Крещатик после проверки открыли, однако после этого поступили телефонные сообщения о минировании еще четырех станций.

В Киеве полностью закрыли станции метро Олимпийская, Печерская и Гидропарк. Также закрыта станция Золотые ворота и переход на Театральную.

Об этом информирует пресс-служба Киевского метрополитена.

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В сообщении говорится, что поступил анонимный звонок о том, что четыре станции заминированы.

А вот станция Крещатик, которую ранее также закрывали из-за “минеров“ уже открыта и работает в обычном режиме.

“Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки“, - указывают сотрудники метрополитена.

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Ранее сообщалось, что лидера "Самопомочі" и мэра Львова Андрея Садового заметили в киевской подземке. Политик проехался в столичном метро, как обычный житель города. И все бы ничего, но рядом с ним находился фотограф, который фиксировал каждый шаг "выхода в народ". "Еду в метро. Едет Садовой в вагоне. И фотограф со стороны фоткает "визит к народу", а он якобы не замечает. Это так печально выглядело. Дешевая акция перед выборами", - сообщает пользователь Elizabeth Ananian в своей истории на Facebook.