В киевском метро мужчина упал на платформу, поезд задел его голову - соцсети

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Читай также: В Киеве закрыли 4 станции метро

В Киеве на станции метро Контрактовая площадь неизвестный мужчина упал на платформу. Поезд, проезжавший рядом, задел голову пострадавшего.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Состояние мужчины неизвестно. Официальных комментариев пока нет.

Ужасный случай произошел только что на станции метро Контрактовая площадь. По предварительной информации, по неизвестным пока причинам, парень упал на перроне и ударился головой. В этот момент проезжал поезд метро и задел голову, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на Академгородке заблокирована трасса. Киевляне в час пик вынуждены добираться на работу, километры шагая пешком.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.