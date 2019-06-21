В Киеве из машины украли 300 тыс. гривен на глазах у потерпевшего

Возраст воров - от 29 до 48 лет и все они являются гражданами других государств.

Из машины украли деньги на глазах у владельца npu.gov.ua

В Киеве трое злоумышленников украли из автомобиля 300 тысяч гривен на глазах у потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Известно, что 60-летний киевлянин приехал в один из ТЦ столицы. В машине у него находилось 300 тыс. гривен в пакете. Внезапно к авто подбежал незнакомый человек и через открытое переднее пассажирское окно выхватил пакет с деньгами.

После этого злоумышленник сел в машину к сообщникам и они попытались сбежать.

Потерпевший обратился в полицию, которая вскоре задержала нарушителей. Правоохранители отпросили хозяина машины, из которой украли деньги, свидетелей и самих подозреваемых.

Установлено, что возраст воров - от 29 до 48 лет и все они являются гражданами других государств.

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Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УКУ. Им угрожает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили австрийского дипломата. Известно, что дипломат занимается в посольстве экономическими вопросами. Он зашел в кафе на Лютеранской в столице, там его и ограбили. Из кошелька дипломата украли банковские карты, около 100 евро, одну тысячу гривен и дипломатические документы.

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