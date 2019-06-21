Метро и автобусы: Как перекроют улицы в Киеве в связи с ЛГБТ-маршем

Движение общественного транспорта изменится с 18:00 22 июня и вернется к обычным маршрутам после окончания марша днем 23 июня.

В связи с Маршем равенства в центре будет ограничено движение с вечера субботы по день воскресенья Телеграм-канал Киевпрайда

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С 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт изменит движение. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отметим, утром в 10:00 в центре Киева пройдет Марш равенства в рамках “Киевпрайда“. Запланировано участие около 10 тысяч человек.

Так, движение перекроют на улицах Крещатик, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Тарасовской, Большой Васильковской, Пушкинской и бульваре Шевченко.

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Метро 22-23 июня

Кроме того, с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена “Дворец спорта“, “Площадь Льва Толстого“ и “Театральная“.

С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро “Площадь Льва Толстого“, “Дворец Спорта“ (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход / выход станции метро “Площадь Льва Толстого“, “Дворец Спорта“ (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

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С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию ​​метро “Театральная“ (будет работать в режиме пересадочного узла).

Общественный транспорт 22 июня

В КГГА уточняют, что движение наземного общественного транспорта с 18:00 22 июня будет организовано следующим образом:

- троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов, ул. Чернобыльской, просп. Леся Курбаса в б-ру Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по своим маршрутам;

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- автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж / м Корчеватое по собственному маршруту;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

- автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона “Динамо“ им. Лобановского;

- автобусов маршрута № 118 от ст. м. “Черниговская“ до ст. м. “Дворец Спорта“.

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Общественный транспорт 23 июня

На время проведения мероприятий 23 июня движение наземного общественного транспорта будет организовано так:

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении б-ром Т. Шевченко);

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

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- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы в б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

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- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная - ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) - далее по собственной схеме;

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- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко в б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что не поддерживают проведение в Киеве Марша равенства.