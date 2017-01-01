В Киеве родители в жару закрыли маленького ребенка в авто

В столице возле одного из магазинов родители в жару оставили маленького ребенка в машине. Мальчика увидели прохожие и вызвали полицию.

В Киеве на открытой стоянке возле магазина родители оставили своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сами пошли по делам. Видео инцидента разместил паблик Киев Оперативный.

Благодаря реакции прохожих, которые не прошли мимо ребенка, оставленного в беде, удалось предотвратить несчастье. Свое поведение мать объяснила впоследствии тем, что ребенок спал.

"Подъезжаем с женой к Эпицентру... А тут такая картина – ребенок сам в авто на солнце, в жару. Вызвали по громкоговорителю эту безответственную семейку. Пришла минут через10 только мать, отец остался в магазине, даже не волнуясь, что что-то могло произойти с ребенком", - говорится в сообщении к видео.

"Вызвал полицию, чтобы хотя бы провели профилактическую беседу или сообщили соответствующие органы опеки и попечительства, чтобы взяли этих горе-родителей на учет. К сожалению, правоохранители не приехали, ожидали минут 40-50" - добавил очевидец.

По его словам, мать так и не поняла, что этот сон мог стать последним в жизни ее ребенка.

"Пришел отец ребенка и говорит: "А какая вам разница что будет с ребенком, я же не вашего ребенка оставил...?" Короче, неадекват полный. Хотелось проломить ту глупую макушку... Свидетель, который сидел в авто напротив, не увидел ребенка сразу, но говорит, что авто припарковалось примерно в 18:00, а мы приехали примерно в 18:40. Такие вот родители", - резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Киеве вырос уровень загрязнения воздуха из-за жары. Сложные метеорологические условия и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту удержатся в Киеве до 24 июня.

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