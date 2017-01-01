Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве родители в жару закрыли маленького ребенка в авто

Комментариев: 0
В столице возле одного из магазинов родители в жару оставили маленького ребенка в машине. Мальчика увидели прохожие и вызвали полицию.

В Киеве на открытой стоянке возле магазина родители оставили своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сами пошли по делам. Видео инцидента разместил паблик Киев Оперативный.

Благодаря реакции прохожих, которые не прошли мимо ребенка, оставленного в беде,  удалось предотвратить несчастье. Свое поведение мать объяснила впоследствии тем, что ребенок спал.

"Подъезжаем с женой к Эпицентру... А тут такая картина – ребенок сам в авто на солнце, в жару. Вызвали по громкоговорителю эту безответственную семейку. Пришла минут через10 только мать, отец остался в магазине, даже не волнуясь, что что-то могло произойти с ребенком", - говорится в сообщении к видео.

"Вызвал полицию, чтобы хотя бы провели профилактическую беседу или сообщили соответствующие органы опеки и попечительства, чтобы взяли этих горе-родителей на учет. К сожалению, правоохранители не приехали, ожидали минут 40-50" - добавил очевидец.

По его словам, мать так и не поняла, что этот сон мог стать последним в жизни ее ребенка. 

"Пришел отец ребенка и говорит: "А какая вам разница что будет с ребенком, я же не вашего ребенка оставил...?" Короче, неадекват полный. Хотелось проломить ту глупую макушку... Свидетель, который сидел в авто напротив, не увидел ребенка сразу, но говорит, что авто припарковалось примерно в 18:00, а мы приехали примерно в 18:40. Такие вот родители", - резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Киеве вырос уровень загрязнения воздуха из-за жары. Сложные метеорологические условия и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту удержатся в Киеве до 24 июня.

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, ребенок, машина, жара, авто, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь