Главного бухгалтера Киевского метрополитена обвиняют в ущербе на 26 млн

Из-за халатности бухгалтера предприятие понесло ущерб в 26 миллионов гривен, заявили в прокуратуре.

Главного бухгалтера КП Киевский метрополитен разоблачили в служебной халатности. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установило следствие, в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, повлекшее ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2. ст. 364 УК Украины).

В дальнейшем в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП Киевский Метрополитен. Досудебное расследование продолжается.

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