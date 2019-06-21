Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главного бухгалтера Киевского метрополитена обвиняют в ущербе на 26 млн

Комментариев: 2
Из-за халатности бухгалтера предприятие понесло ущерб в 26 миллионов гривен, заявили в прокуратуре.
В прокуратуре подсчитали ущерб метрополитена
В прокуратуре подсчитали ущерб метрополитена
Киевский метрополитен/Facebook

Главного бухгалтера КП Киевский метрополитен разоблачили в служебной халатности. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установило следствие, в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, повлекшее ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2. ст. 364 УК Украины).

В дальнейшем в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП Киевский Метрополитен. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что двух чиновников Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 40 млн.

А экс-командующего Нацгвардией подозревают в растрате. НАБУ готовило ему подозрение по статье о присвоении и растрате имущества.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Метрополитен, метро, прокуратура, халатность, ущерб, метрополитен киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
джеф    21.06.2019, 22:08
Оценка:  +1
джеф
Это про ту тему шо яныку платят?
Духовный_скреп    21.06.2019, 22:07
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Это за месяц?Тогда поверю.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь