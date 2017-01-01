Полиция ограничит движение в столице из-за КиевПрайда
В субботу, 22 июня, в Киеве будет введено ограничение движения по центральным улицам из-за проведения марша КиевПрайда. Об этом накануне сообщила патрульная полиция.
Так, в период с 18:00 субботы до 18:00 воскресенья, 24 июня, в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.
Напомним, 23 июня в Киеве пройдет Марш равенства КиевПрайд-2019.
Ранее на этой неделе посетителей мероприятия КиевПрайд избили неизвестные в балаклавах. Один из пострадавших заявил, что это было "откровенно гомофобское нападение".
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