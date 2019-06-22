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Спасатели сообщили, когда улучшится воздух в Киеве

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Улучшение ситуации с воздухом в столице обещают ближе к июлю. Сейчас же количество диоксида азота и формальдегида бьет рекорды.
Особое влияние на ситуацию оказывает автотранспорт - в выходные воздух становится чище
Особое влияние на ситуацию оказывает автотранспорт - в выходные воздух становится чище
1NEWS.COM.UA

Улучшение ситуации с воздухом в Киеве, в котором наблюдается накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида, ожидается в последние дни июня.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате погодных условий, которые наблюдались в Киеве 10 - 20 июня, а именно - сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, в приземном слое воздуха происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ", - отметили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что в течение 22-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.

По данным спасателей, с 10 июня наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта ... Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня", - сообщили в ГосЧС. 

Напомним, что в июне в Киеве уже было зафиксировано несколько температурных рекордов.

Также сообщалось, что в Украине прогнозируют до +36. При этом в Киеве может быть повторен рекорд 1891 года.

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Теги: Киев, погода, воздух, загрязнение воздуха, жара, Спасательная служба, очистка воздуха, Погода в Киеве, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Агент_Смитт    22.06.2019, 21:03
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Агент_Смитт
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