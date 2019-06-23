Часть Владимирской улицы, парк Шевченко и площадь Льва Толстого оцеплены полицией. Около сотни противников марша находятся в огражденной зоне, но полиция не допускает проявлений агрессии.

Участники Марша равенства начали собираться в Киеве. Об этом сообщает Громадське в воскресенье, 23 июня.

Марш равенства был запланирован на 9:00 23 июня. На данный момент участники мероприятия еще собираются. Их охраняет полиция, а район проведения Марша перекрыт.

Марш равенства проводится в поддержку ЛГБТ-сообщества каждый год и каждый год туда приходят противники движения в попытках сорвать мероприятие. Тема Марша этого года "Свобода. Единство. Борьба", а слоган - "Наша традиция - это свобода!"

В этом году в Марше равенства также примут участие военнослужащие из ЛГБТ-сообщества.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начинается Марш равенства

На странице Администрации президента в Facebook появилось сообщение оносительно Марша равенства.

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее посетителей мероприятия КиевПрайд избили неизвестные в балаклавах.

ПЦУ выступила против Марша равенства

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