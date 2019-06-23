Кото-терапия: В столице впервые пройдет ярмарка котов

23 июня можно прийти на ярмарку котов и взять себе одного домой.

Благотворительный фонд Кото-Ярмарок открыл Центр Кототерапии, куда можно прийти, выбрать кота, провести с ним время, а также забрать его жить к себе, передает Типичный Киев.

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Сегодня, 23 июня, с 15 до 18 можно прийти на ярмарку и забрать себе понравившегося кота.

Отмечается, что Фонд занимается пристраиванием спасенных с улицы котов и котят, а на данный момент Фонд заботится о более, чем 20 котятах, ищущих семью, а также 40 взрослыми котами.

"Все подопечные прошли обследование и стерилизацию. Имеют паспорта с прививками и микрочипы. Отдаются в семьи после прохождения собеседования и подписания договора. За время деятельности организации более 700 кошек нашли семьи", - говорится в сообщении.

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В Центре также регулярно проводят сеансы кототерапии, благотворительные лекции, мастер классы и даже йогу с котами.

Забрать котиков можно по улице Воздвиженской, 14 в Киеве.

Ранее сообщалось, что во Львове впервые в мире подсчитают бродячих котов. Заинтересованность методикой подсчета котов проявили уже 15 стран. После Львова подсчет котов проведут в Германии.