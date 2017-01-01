В Киеве зарезали 9-летнего мальчика - соцсети

Убийца выбросил тело ребенка в озеро.

В Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко, который с 22 июня находился в розыске.

Об этом сообщают “Вартові еспресо“ на странице в Facebook.

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Мальчик 22 июня около восьми часов вечера пошел гулять возле дома, родители рассказали, что он пошел брать интервью у прохожих, так ранее писали в Телеграм-канале “Киев.Оперативный“. Домой так и не вернулся. Родственники не смогли самостоятельно найти ребенка, поэтому обратились в полицию. Тогда его и объявили в розыск.

23 июня, его нашли мертвым в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. По информации издания, ребенка сначала зарезали, а тело выбросили в озеро. На месте происшествия работают правоохранители, однако пресс-служба полиции Киева пока не подтвердила информацию о трагедии.

Украинцы бурно отреагировали на тревожную новость. Пользователи призвали власти ввести строжайшее наказание за преступления против детей (смертную казнь). Киевляне также обратились к правоохранителям с требованием усилить контроль.

Как сообщалось 22 июня, полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.