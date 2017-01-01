Киевский психиатр с ножом преследовал женщину с ребенком

Женщина не стала писать заявление на неадеквата.

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В Киеве 23 июня около 21:00 женщина с 5-летним ребенком убегала от преследователя вооруженного ножом.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Киевлянка с ребенком направлялась домой.

“Вдруг она заметила, что за ними идет человек с кровью на голове. Она решила ускорить шаги, но человек также ускорился. Когда женщина взяла ребенка на руки и начала бежать - человек побежал за ними, держа в руках большой кухонный нож. Женщина подбежала к кафе, где было скопление людей и уже люди вызвали патруль“, - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали. Нож нашли и изъяли. Сам задержанный представился психиатром, который работает в психиатрической больнице.

“Его повезли в местный участок полиции, однако есть нюансик - женщина от написания заявления отказалась“, - отмечается в публикации.

Женщину спасло только то, что она подбежала к кафе, где было скопление людей facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщалось, в сентябре в Виннице психиатр искусал бывшую жену.

