Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевский психиатр с ножом преследовал женщину с ребенком

Комментариев: 0
Женщина не стала писать заявление на неадеквата.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
facebook.com/KyivOperativ/

Читай также: В Киеве блондинка изрубила топором элитный Porsche

В Киеве 23 июня около 21:00 женщина с 5-летним ребенком убегала от преследователя вооруженного ножом.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Киевлянка с ребенком направлялась домой.

“Вдруг она заметила, что за ними идет человек с кровью на голове. Она решила ускорить шаги, но человек также ускорился. Когда женщина взяла ребенка на руки и начала бежать - человек побежал за ними, держа в руках большой кухонный нож. Женщина подбежала к кафе, где было скопление людей и уже люди вызвали патруль“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве мужчина избил и покусал полицейских

Мужчину задержали. Нож нашли и изъяли. Сам задержанный представился психиатром, который работает в психиатрической больнице.

“Его повезли в местный участок полиции, однако есть нюансик - женщина от написания заявления отказалась“, - отмечается в публикации.

Женщину спасло только то, что она подбежала к кафе, где было скопление людей
Женщину спасло только то, что она подбежала к кафе, где было скопление людей
facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщалось, в сентябре в Виннице психиатр искусал бывшую жену.
 

Поделись:
Теги: псих, Киев, ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь