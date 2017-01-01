Задержан убийца 9-летнего мальчика в Киеве: Подозревают старшего брата

Задержанный во всем сознался и указал, куда спрятал орудие убийства.

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика.

Об этом в эфире “112 Украина“ сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Читай также: “Ходил и улыбался”: Брат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши рассказал подробности

Начальник полиции заявил, что подозреваемым оказался старший брат 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства Крищенко не сообщил.

Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как именно убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.

“После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый, - ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения“, - сказал Андрей Крищенко.

Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Как сообщалось 24 июня, ребенок пропал 22 июня - пошел брать интервью у прохожих.