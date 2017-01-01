Задержан убийца 9-летнего мальчика в Киеве: Подозревают старшего брата
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика.
Об этом в эфире “112 Украина“ сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
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Начальник полиции заявил, что подозреваемым оказался старший брат 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства Крищенко не сообщил.
Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как именно убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.
“После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый, - ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения“, - сказал Андрей Крищенко.
Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.
Как сообщалось 24 июня, ребенок пропал 22 июня - пошел брать интервью у прохожих.