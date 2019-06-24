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В Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну

Комментариев: 4
Сергей Нигоян — герой Небесной сотни.
Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года
Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года
lifekiev.com

В Киеве неизвестные вандалы разрушили мемориал Сергею Нигояну — герою Небесной сотни, первому погибшему на Майдане 22 января 2014 года. Памятный знак находился на улице Грушевского — на месте гибели Нигояна.

О повреждении памятника рассказал ветеран АТО Александр Чех и опубликовал фото с места преступления, передают Факты.

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Хулиганы, побывавшие ночью возле мемориала, повалили украинский флаг, разбросали цветы и сложенные у гранитного обелиска шины.

Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года
Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года
соцсети

Напомним, убийство Сергея Нигояна все еще не раскрыто. Следствие выяснило, что Нигояна, равно как и Михаила Жизневского и Романа Сеника застрелили с расстояния 2−3 метров.

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Теги: Сергей Нигоян, Небесная сотня, Майдан, убийство, памятник, вандалы, Киев
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Комментариев (4)
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Бигсэм    24.06.2019, 11:24
Оценка:  +2
Бигсэм
А что Нигоян сделал, чтобы ему ставить памятник?
Woodbrother    24.06.2019, 11:49
Оценка:  -2
Woodbrother
Вам на тамбове не понять.
fkrfyfan    24.06.2019, 10:54
Оценка:  +3
fkrfyfan
Памятнику Ленину закончились, а активистам же надо что то ломать. Взялись ломать памятники тем придуркам что по своему идиотизму и слабоумию помогли привести к власти пьяного хряка поросёнко и его команду
Woodbrother    24.06.2019, 10:47
Оценка:  -6
Woodbrother
Туристам из на россии все не спится по ночам.
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