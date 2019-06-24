В Киеве на Осокорках “уставший” мост обрушился на автомобили

Часть бетонной конструкции обрушилась прямо на проезжающие автомобили.

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Инцидент произошел около 7 часов утра сегодня, 24 июня. Об этом передает Информатор с места происшествия.

По предварительным данным, в результате крушения моста пострадало несколько автомобилей. Авто марки Renault Duster двигалось в сторону Южного моста. В какое-то время под путепроводом около станции метро “Осокорки” на машину упала часть бетонной обшивки моста. “Уставший” мост повредил капот и передний бампер автомобиля. К счастью, повреждения получила только машина.

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На место происшествия направились полицейские. Они составили протокол о огородили опасный участок. По словам копов, риск повторного крушения очевиден. Между тем, многие автомобили игнорировали рекомендации полиции и двигались по осколкам.

Напомним, в Ивано-Франковской области после дождя обрушился мост. Жители села Шепот остались без всякого сообщения с другими населенными пунктами.