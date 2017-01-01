Температура на улице была более 30°С.

В Киеве младенец получил ожог лица, пока мать на улице распивала алкоголь

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В Киеве младенец получил ожог лица, пока мать на улице распивала алкоголь

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Младенец в коляске получил ожог лица в то время когда его мать распивала алкогольные напитки в одном из дворов Киева.

Об этом сообщил очевидец Влад Ковальчук на Facebook в группе Киев Оперативный.

Инцидент произошел вечером 23 июня, Ковальчук отметил, что температура на улице была более 30°С.

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“Местная алкашня с молодой матерью прекрасно бухала целый день в скверике. Все бы ничего, только в этом празднике жизни принимал участие младенец в коляске. Девочке – месяц. Ожог лица“, – сообщает очевидец.

Как сообщалось 23 июня, в столице возле одного из магазинов родители в жару оставили маленького ребенка в машине. Мальчика увидели прохожие и вызвали полицию