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В Киеве ищут взрывчатку в шести вузах

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Среди заминированных университетов - КНУ им.Тараса Шевченко.
В Киеве "заминировали" КНУ им.Шевченко
В Киеве "заминировали" КНУ им.Шевченко
facebook.com/knu.vstup

В столице неизвестный сообщил о минировании шести университетов.

На странице КНУ им.Шевченко в соцсети указано, что на электронную почту вуза поступила информация о минировании корпусов, об этом сразу проинформировали органы МВД.

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Сотрудников и студентов эвакуировали. 

Согласно сообщениям правоохранителей, такая же ситуация сложилась в Национальном авиационном университете, Киевском национальном лингвистическом университете, Киевском национальном университете культуры и искусств, Таврическом национальном университете им.Вернадского, Киевском университете им. Бориса Гринченко.

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Ранее сообщалось, что силовики ищут взрывчатку в двух харьковских университетах - радиоэлектроники и городского хозяйства. Сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Силовики проводят эвакуацию граждан, после чего начнут осмотр помещений и прилегающей территории.

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Теги: Киев, эвакуация, ВУЗы, минирование, заминирование
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