Кличко уволил чиновника из-за обвала моста на Осокорках

Мэр столицы мгновенно отреагировал на ЧП, которое произошло сегодня на Осокорках.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника, который отвечал за состояние моста на Осокорках, с которого сегодня посыпалась часть конструкции и повредила движущиеся автомобили. Об этом сообщил сам Кличко на своей странице в Facebook.

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Кличко написал, что уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Киевавтопутьмост Дмитрия Котлубея “за небрежное отношение к своим обязанностям“.

Падает штукатурка с мостов - ответственные за них чиновники идут на выход! - написал столичный мэр.

Он сообщил, что увольнение касается утреннего ЧП под мостом возле станции метро “Осокорки”. Огромные куски штукатурки серьезно повредили автомобиль, который проезжал под мостом.

Я считаю, что виновен в этом балансоудерживатель путепровода - он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим служба об обнаруженных проблемах, - написал Кличко.

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Также мэр сообщил, что поручил уполномоченному департаменту КГГА обследовать все мосты в столице.

Напомним, в Киеве на Осокорках “уставший” мост обрушился на автомобили. Часть бетонной конструкции обрушилась прямо на проезжающие автомобили.