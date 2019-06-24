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В Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку

Комментариев: 1
От полученных травм ребенок скончался на месте.
В Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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В Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку
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В Святошинском районе Киева 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки, облокотившись на москитную сетку. При падении ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Трагедия произошла в понедельник, 24 июня в 11:00. Правоохранители установили, что ребенок находился на балконе вместе с матерью. В момент, когда женщина отвлеклась, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вниз.

По данному делу возможно будет открыто уголовное производство. Информация о трагедии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. 

Как сообщалось 23 июня, в столице возле одного из магазинов родители в жару оставили маленького ребенка в машине. Мальчика увидели прохожие и вызвали полицию

 
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Теги: Киев, ребенок, выпал из окна
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Комментариев (1)
dimasvetik    24.06.2019, 15:45
Оценка:  +1
dimasvetik
Жаль ребенка, а еще больше мать и отца!
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