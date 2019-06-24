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Мужчины в балаклавах закидали "коктейлями Молотова" маршрутки Киев-Вышгород

Комментариев: 4
Инцидент произошелв на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород. Полиция объявила план "Перехват".
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
скриншот из видео

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В Оболонском районе Киева возле метро Героев Днепра  около 13:30 группа неизвестных людей в балаклавах среди белого дня забросала “коктейлями Молотова“ и дымовыми шашками несколько маршруток, стоявших на обочине. Сами злоумышленники скрылись с места происшествия, поэтому полиция объявила план “Перехват“.

Об этом сообщает“Информатор“ со ссылкой на собственные источники.

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Группа мужчин в балаклавах подожгла маршрутки, однако водители смогли самостоятельно потушить огонь в автобусах. По предварительной информации, пострадавших нет. Детали инцидента выясняются, а правоохранители уже ввели в Киеве план “Перехват“.

По словам очевидцев, к маршруткам подбежали мужчины, разбили стекло со стороны водителя и бросили туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После этого исчезли. На видео можно увидеть, что нападавших было как минимум шестеро.

Как сообщалось 11 июня, под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов “Богдан“.

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Теги: "коктейль Молотова", поджог, Киев, маршрутки
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Комментариев (4)
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Л_о_л_а    24.06.2019, 17:45
Оценка:  +2
Л_о_л_а
херои АТО или активисты...
atos    24.06.2019, 17:53
Оценка:  +1
atos
Кастрюли пытаются выживать, майдауны закончились, а кактейли ещё остались)))
Via_dolorosa    24.06.2019, 17:29
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Расстреливать при задержании, паковать их по тюрьмам бесполезно. А так 7-8 трупов и др. будут думать перед тем как идти на такую _работу_.
Vasya_iz_Ivanovo    24.06.2019, 17:08
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Типично Украинское преступление!
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