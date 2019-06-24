Мужчины в балаклавах закидали "коктейлями Молотова" маршрутки Киев-Вышгород

Инцидент произошелв на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород. Полиция объявила план "Перехват".

Никто из людей не пострадал скриншот из видео

Читай также: Пассажиры маршрутки "Ровно-Березно" устроили массовую драку

В Оболонском районе Киева возле метро Героев Днепра около 13:30 группа неизвестных людей в балаклавах среди белого дня забросала “коктейлями Молотова“ и дымовыми шашками несколько маршруток, стоявших на обочине. Сами злоумышленники скрылись с места происшествия, поэтому полиция объявила план “Перехват“.

Об этом сообщает“Информатор“ со ссылкой на собственные источники.

Читай также: В Киеве на Виноградаре сожгли лимузин

Группа мужчин в балаклавах подожгла маршрутки, однако водители смогли самостоятельно потушить огонь в автобусах. По предварительной информации, пострадавших нет. Детали инцидента выясняются, а правоохранители уже ввели в Киеве план “Перехват“.

По словам очевидцев, к маршруткам подбежали мужчины, разбили стекло со стороны водителя и бросили туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После этого исчезли. На видео можно увидеть, что нападавших было как минимум шестеро.

Как сообщалось 11 июня, под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов “Богдан“.