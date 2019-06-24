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В Киеве мужчина открыл стрельбу посреди улицы, есть раненый

Комментариев: 2
Стрелок в состоянии алкогольного опьянения ранил из пистолета случайного прохожего. Злоумышленника задержала полиция.
Пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре
Пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре
пресс-служба Нацполиции

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из пистолета на улице и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода. Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.

К правоохранителям обратился 56-летний кииевлянин, который рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "огнестрельное ранение предплечья".

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

41-летний уроженец Киевской области открыл стрельбу в столице 
 

Стрелка задержали, открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщалось, в Одессе на пляже мужчина открыл стрельбу. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.

 

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Теги: Киев, пьянство, стрельба, полиция, пьяный, ранение, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    24.06.2019, 20:34
Оценка:  -1
GreenPeace!
У селюков в крови, драки, воровство и гонор.
ВыВсеВрети    24.06.2019, 20:48
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ты права, руззкие селюки на Донбассе себя давно показали!....
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