В Киеве мужчина открыл стрельбу посреди улицы, есть раненый

Стрелок в состоянии алкогольного опьянения ранил из пистолета случайного прохожего. Злоумышленника задержала полиция.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из пистолета на улице и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода. Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.

К правоохранителям обратился 56-летний кииевлянин, который рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "огнестрельное ранение предплечья".

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

41-летний уроженец Киевской области открыл стрельбу в столице

Стрелка задержали, открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщалось, в Одессе на пляже мужчина открыл стрельбу. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.

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