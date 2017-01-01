В Киеве депутат вручала выпускникам медали со своим именем

Медали депутат раздала абсолютно всем выпускникам, независимо от баллов в аттестате.

В субботу, 22 июня, депутат Киевского совета от партии “Солидарность“ Людмила Костенко решила пропиариться и пришла на выпускной лицея №157 на Оболони, где вручила ученикам медали со своим именем.

Об этом сообщает общественное движение “Чесно“.

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Медали она раздавал абсолютно всем выпускникам, независимо от баллов в аттестате. Однако медали были не одинаковые, кому-то досталась “серебряная“, а кому-то “золотая“ медаль.

Мама одной из выпускниц говорит, что Костенко вышла на сцену во время официальной части и “открыла праздник“, высказала свои пожелания и отметила, что все выпускники заслуживают золотые медали. Позже внесли и медали от депутата, которые вручали выпускникам.

Затем дети и родители смеялись, потому что Людмила Костенко сказала, что дети заслуживают золотые, но “золото“ досталось не всем. У нас - серебристая, - указывает женщина.

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Движение “Чесно“ узнало у Людмилы Костенко, к чему такая щедрость и та ответила, что уже четвертый год приходит на выпускные в лицей №157 с “медалями“.

Костенко баллотируется от фракции "Европейская солидарность" chesno.org

Стоимость одной медали - около 50 гривен, а оплачивает депутат их из своего кармана.

Известно, что Костенко планирует баллотироваться в депутаты на 217-м округе, однако, она уверяет, что документы в ЦИК подавала после выпускного и ее еще не зарегестрировали как кандидата, а значит такую акцию нельзя считать пиаром.

“Чесно“ пишет, что выпускной прошел 22 июня, а последний день приема заявок в ЦИК был 20 июня, таким образом, депутат врет.

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Более того, пиариться депутат не только в школах, но в жилых домах. Активистам удалось сфотографировать объявление, в одном из жилых домов округа 217 о том, кто именно баллотируется по округу и от какой партии.

В подъездах висят агитационные объявления chesno.org

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