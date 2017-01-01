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Активисты облили зеленкой подростков, избивших бездомного в Киеве

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Активисты задержали подростков и передали их полицейским.
Подростки, которых подозревают в избиении бездомного
Подростки, которых подозревают в избиении бездомного
Скриншот из видео

В Киеве в микрорайоне Виноградарь активисты облили зеленкой подростков, избивших бездомного. Инцидент с избиением произошел 22 июня. Скандальную запись опубликовали сами подростки.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Агрессию к бездомному парни объяснили “защитой, мол, он бросался в них бутылками“. На самом видео ситуация выглядит иначе.

Скриншот из видео с избиением бездомного
Скриншот из видео с избиением бездомного
Скриншот из видео

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У одного из подростков, которому уже 17 лет, есть уголовный срок. Ранее парни были замечены в правонарушениях. В ноябре 2018 года подростки нападали на женщин и брызгали им в лицо газовым баллончиком Кобра.

Ранее сообщалось о том, что под Житомиром сосед выстрелил в 12-летнего мальчика. Подросток получил пулевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.

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Теги: Киев, Виноградарь, избиение бездомного, подростки
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