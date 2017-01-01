Активисты облили зеленкой подростков, избивших бездомного в Киеве
В Киеве в микрорайоне Виноградарь активисты облили зеленкой подростков, избивших бездомного. Инцидент с избиением произошел 22 июня. Скандальную запись опубликовали сами подростки.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Читай также: В Одессе снова пропала девочка-подросток
Агрессию к бездомному парни объяснили “защитой, мол, он бросался в них бутылками“. На самом видео ситуация выглядит иначе.
Читай также: Каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня
У одного из подростков, которому уже 17 лет, есть уголовный срок. Ранее парни были замечены в правонарушениях. В ноябре 2018 года подростки нападали на женщин и брызгали им в лицо газовым баллончиком Кобра.
Ранее сообщалось о том, что под Житомиром сосед выстрелил в 12-летнего мальчика. Подросток получил пулевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.