Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В Киеве на ходу вспыхнул автомобиль и сгорел дотла

В Киеве на ходу вспыхнул автомобиль и сгорел дотла

В Дарницком районе столицы по улице Бориспольской на ходу загорелся автомобиль Skoda Octavia. К счастью, никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены спасатели.

Об этом сообщает Информатор.

Информация о ЧП поступила в службу ГСЧС 24 июня в 14:35.

По предварительной информации, водитель ехал по улице Бориспольской. Во время движения закоротила проводка и начался пожар. Потушить машину самостоятельно не удалось. Пришлось вызывать спасателей - говорится в сообщении

К приезду спасателей автомобиль практически сгорел. Пожарники ликвидировали огонь в 15:02.

Напомним, это не первый случай возгорания автомобиля. Ранее в пресс-службе ГСЧС сообщали о возгорании Hyundai Sonata и Fiat Ducato. Похожий случай произошел 18 июня в Сумской области. Тогда также автомобиль загорелся прямо на ходу с пассажирами внутри.

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