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В Киеве вырубают Протасов Яр: активисты показали масштабы вырубки

Комментариев: 2
Недавно полицейские сообщили, что всем участникам акции заплатили и поэтому защищать их никто не будет.
Активисты показали масштабы вырубки
Активисты показали масштабы вырубки
скриншот из видео

В Киеве началась вырубка деревьев в Протасовом Яру. Пользователи социальный сетей активно делятся фотографиями и видео вырубленной территории.

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Известно, что в Протасовом Яру планируют построить три 40-этажных дома. Многие пользователи пишут, что Протасов Яр превращается в бетонные джунгли из-за массовой вырубки деревьев.

Активистам не нравятся действия власти
Активистам не нравятся действия власти
скриншот

Так, Роман Петушков на своей странице в Facebook показывает масштабы вырубки леса.

В Протасовом Яру также находятся “титушки“, которые всячески препятствуют деятельности активистов, которые выступают против вырубки.

Пользователь Диана Макарова написала, что “Протасов Яр - новая рана на теле Киева“.

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Пользователь Роман Ратушный указывает, что на вызовы 102 полицейские приезжают через полтора часа. Например, недавно правоохранители сообщили, что всем участникам акции заплатили и поэтому защищать их никто не будет. Он также отметил, что “титушки“ нападали на активистов.

“Полиция бездействует, всячески способствуя “титушкам““, - пишет Роман.

Люди рассказывают о случаях с полицией
Люди рассказывают о случаях с полицией
скриншот

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается значительное загрязнение воздуха из-за машин и строек.

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Теги: протасов яр, Киев, вырубка, деревья
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Комментариев (2)
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Anvla    25.06.2019, 14:47
Оценка:  +2
Anvla
Руководство полиции в доле, Киевская администрация во главе с мэром в доле, кто там еще в доле...
А обычные жители прав и голоса не имеют,
Команде ЗЕ, почему молчите, тоже в доле?.
atos    25.06.2019, 14:20
Оценка:  0
atos
Активисты ананисты, куевые камуняки вам ослам насадили деревьев, а вы только ослоёбы скакать и видео снимать научились, идите на гей-парад это ваше место и призвание.
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