В Киеве вырубают Протасов Яр: активисты показали масштабы вырубки
В Киеве началась вырубка деревьев в Протасовом Яру. Пользователи социальный сетей активно делятся фотографиями и видео вырубленной территории.
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Известно, что в Протасовом Яру планируют построить три 40-этажных дома. Многие пользователи пишут, что Протасов Яр превращается в бетонные джунгли из-за массовой вырубки деревьев.
Так, Роман Петушков на своей странице в Facebook показывает масштабы вырубки леса.
В Протасовом Яру также находятся “титушки“, которые всячески препятствуют деятельности активистов, которые выступают против вырубки.
Пользователь Диана Макарова написала, что “Протасов Яр - новая рана на теле Киева“.
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Пользователь Роман Ратушный указывает, что на вызовы 102 полицейские приезжают через полтора часа. Например, недавно правоохранители сообщили, что всем участникам акции заплатили и поэтому защищать их никто не будет. Он также отметил, что “титушки“ нападали на активистов.
“Полиция бездействует, всячески способствуя “титушкам““, - пишет Роман.
Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается значительное загрязнение воздуха из-за машин и строек.
А обычные жители прав и голоса не имеют,
Команде ЗЕ, почему молчите, тоже в доле?.