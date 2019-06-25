Очередной обвал моста в Киеве не привел к отставке главы "Киевавтодора" Густелева, – СМИ

Вчера, 24 июня, на автомобиль у станции метро “Осокорки“ осыпалась бетонная обшивка моста. Обломки повредили капот и передний бампер, пострадавших нет. Этот путепровод обвалился при том же руководителе КК “Киевавтодор“, что и Шулявский мост – Александре Густелеве, однако он сохранил свою должность, пишет Обозреватель.

В издании отметили, что вместо того, чтобы уволить главу “Киевавтодора“ Александра Густелева, мэр Киева Виталий Кличко освободил от должности директора КП “Киевавтодормост“ Дмитрия Котлубея.

“Я считаю, что виновен в этом балансодержатель путепровода. Поэтому я увольняю исполняющего обязанности директора КП “Киевавтодормост“ Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям“, – приводит “Хмарочос“ слова Кличко.

В издании подчеркнули, что КП “Киевавтодормост“ находится в подчинении КК “Киевавтодор“, которым руководит Александр Густелев. И напомнили, что при нем в 2017 году обвалился Шулявский мост. Однако и тогда Густелев остался при должности, а Кличко уволил своего советника по вопросам транспорта и предпринимательства Илью Сагайдака.