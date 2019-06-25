В Киеве бездомный пытался изнасиловать спящую на траве женщину
В Киеве бездомный в ночь на 25 июня пытался изнасиловать женщину, которая спала на траве.
Об этом пишет Информатор.
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Инцидент произошел на улице Саперное Поле, 45. Вызов о происшествии поступил в полицию около 00:15.
Известно, что женщина была в состоянии алкогольное опьянения и решила поспать на траве. Бездомный проходил мимо и заприметил женщину.
Мужчина снял с потерпевшей штаны и пытался совершить половой акт, когда неожиданно женщина проснулась.
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Потерпевшая позвонила своему супругу и он приехал на место происшествия. Между мужем женщины и бездомным завязалась драка. В результате бездомный с разбитой бутылкой гонялся за мужем пострадавшей.
Полицейские во время приехали на вызов, никто не пострадал.
Ранее мы писали о том, что ночью в Николаеве мужчина пытался изнасиловать девушку на пляже. Люди услышали крики, доносившиеся из пустого пляжа, и им удалось спасти девушку. Горожане увидели сцену издевательства над женщиной. Бросились ей на помощь, оттащили злоумышленника. Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек. Но бегал он недолго, так как почти сразу был задержан правоохранителями, оперативно прибывшими на вызов. Оказалось, злоумышленнику 32 года. Ранее он уже был судим, только за кражи.
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