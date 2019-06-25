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В Киеве бездомный пытался изнасиловать спящую на траве женщину

Комментариев: 2
Мужчина снял с потерпевшей штаны и пытался совершить половой акт, когда неожиданно женщина проснулась.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
informator.ua

В Киеве бездомный в ночь на 25 июня пытался изнасиловать женщину, которая спала на траве.

Об этом пишет Информатор.

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Инцидент произошел на улице Саперное Поле, 45. Вызов о происшествии поступил в полицию около 00:15.

Известно, что женщина была в состоянии алкогольное опьянения и решила поспать на траве. Бездомный проходил мимо и заприметил женщину. 

Мужчина снял с потерпевшей штаны и пытался совершить половой акт, когда неожиданно женщина проснулась.

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Потерпевшая позвонила своему супругу и он приехал на место происшествия. Между мужем женщины и бездомным завязалась драка. В результате бездомный с разбитой бутылкой гонялся за мужем пострадавшей.

Полицейские во время приехали на вызов, никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что ночью в Николаеве мужчина пытался изнасиловать девушку на пляже. Люди услышали крики, доносившиеся из пустого пляжа, и им удалось спасти девушку. Горожане увидели сцену издевательства над женщиной. Бросились ей на помощь, оттащили злоумышленника. Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек. Но бегал он недолго, так как почти сразу был задержан правоохранителями, оперативно прибывшими на вызов. Оказалось, злоумышленнику 32 года. Ранее он уже был судим, только за кражи.

 

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Теги: Киев, бездомный, изнасилование, женщина, драка
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Комментариев (2)
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Кайдаш    25.06.2019, 16:43
Оценка:  0
Кайдаш
Йа плакалъ... )))
designandrey65    25.06.2019, 16:39
Оценка:  0
designandrey65
Жара...!
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