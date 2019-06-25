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В Киеве люди пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение РФ в ПАСЕ

Комментариев: 5
У протестующих были плакаты на разных языках. Кроме того, они забрасывали посольство “кровавыми“ деньгами.
Возле посольства Австрии пошел протест
Возле посольства Австрии пошел протест
pravda.com.ua

В Киеве люди пришли к посольствам стран, которые выступали за возвращение России в ПАСЕ в знак протеста.

Об этом сообщает Украинская правда.

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В 18:00 активисты собрались у посольства Австрии. Акцию они называли “Нет возвращению России в ПАСЕ!“.

Кроме посольств Австрии, активисты также будут пикетировать посольства Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и офис Совета Европы.

У протестующих плакаты на разных языках
У протестующих плакаты на разных языках
pravda.com.ua

У протестующих были плакаты на разных языках. Кроме того, они забрасывали посольство “кровавыми“ деньгами.

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Напомним, в украинской делегации в ПАСЕ назвали страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал. По словам Леонида Емеца, четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против. За Россию выступают Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Монако. Против - Украина, Великобритания, Польша, Грузия и Литва.

Ранее у здания Совета Европы проходил митинг против возвращения Российской Федерации в состав ПАСЕ. 

 

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Теги: пикет, акция, Россия, Украина, ПАСЕ, страны, посольства
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Комментариев (6)
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haarp    25.06.2019, 21:18
Оценка:  0
haarp
а где 226 поправок которые бы остановили бы ПАСЕ
haarp    25.06.2019, 21:00
Оценка:  +1
haarp
как же Весь Мир с Нами ? - косорылые ответьте плизззззз
ЗаУкраину    25.06.2019, 20:59
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Убогие майдаунные скакуны, кому вы теперь нах. нужны? Подвела вас гейРопа под монастырь, и бросила на произвол судьбинушки. ПНХ, поделом вам ублюдкам.
haarp    25.06.2019, 21:02
Оценка:  +1
haarp
Еще пару лет и вообще все все забудут , и Крым и прочее , не забудут только одно - это долги денежные , кредиты Украины .
haarp    25.06.2019, 20:58
Оценка:  0
haarp
огласите полный список стран кто за что голосовал
Boxerogos    25.06.2019, 20:50
Оценка:  +2
Boxerogos
За бабло эти"люди"выйдут протестовать против абсолютно всего.Весной этого года в Харькове такие же"люди"собрались на центральной площади города в поддержку покойного маньяка Анатолия Оноприенко.Всего за 1000 гривен.
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