В Киеве люди пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение РФ в ПАСЕ

У протестующих были плакаты на разных языках. Кроме того, они забрасывали посольство “кровавыми“ деньгами.

В Киеве люди пришли к посольствам стран, которые выступали за возвращение России в ПАСЕ в знак протеста.

Об этом сообщает Украинская правда.

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В 18:00 активисты собрались у посольства Австрии. Акцию они называли “Нет возвращению России в ПАСЕ!“.

Кроме посольств Австрии, активисты также будут пикетировать посольства Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и офис Совета Европы.

У протестующих плакаты на разных языках pravda.com.ua

У протестующих были плакаты на разных языках. Кроме того, они забрасывали посольство “кровавыми“ деньгами.

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Напомним, в украинской делегации в ПАСЕ назвали страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал. По словам Леонида Емеца, четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против. За Россию выступают Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Монако. Против - Украина, Великобритания, Польша, Грузия и Литва.

Ранее у здания Совета Европы проходил митинг против возвращения Российской Федерации в состав ПАСЕ.

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