РФ в ПАСЕ: в Киеве пикетировали 10 посольств

Участники акции устроили пикетирование посольств девяти стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ, а также офиса Совета Европы.

В Киеве во вторник, 25 июня, пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщает УНН.

Участники собрались в 18:00 возле посольства Австрии в Украине.

Маршрут протеста был следующий: Посольство Австрии, Посольство Германии, Посольство Армении, Посольство Норвегии, Посольство Италии, Посольство Словакии, Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.

Протестующие имели при себе плакаты с надписями на разных языках, в частности, английском, немецком, русском и украинском, призывающие остановить реванш России.

Кроме того, участники забрасывали посольства "кровавыми" деньгами.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet