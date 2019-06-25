РФ в ПАСЕ: в Киеве пикетировали 10 посольств
В Киеве во вторник, 25 июня, пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщает УНН.
Участники собрались в 18:00 возле посольства Австрии в Украине.
Маршрут протеста был следующий: Посольство Австрии, Посольство Германии, Посольство Армении, Посольство Норвегии, Посольство Италии, Посольство Словакии, Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.
Протестующие имели при себе плакаты с надписями на разных языках, в частности, английском, немецком, русском и украинском, призывающие остановить реванш России.
Кроме того, участники забрасывали посольства "кровавыми" деньгами.
Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.
Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.
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