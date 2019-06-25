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РФ в ПАСЕ: в Киеве пикетировали 10 посольств

Комментариев: 1
Участники акции устроили пикетирование посольств девяти стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ, а также офиса Совета Европы.
В Киеве пикетировали посольства
В Киеве пикетировали посольства
unn.com.ua

В Киеве во вторник, 25 июня, пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщает УНН.

Участники собрались в 18:00 возле посольства Австрии в Украине.

Маршрут протеста был следующий: Посольство Австрии, Посольство Германии, Посольство Армении, Посольство Норвегии, Посольство Италии, Посольство Словакии, Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.

Протестующие имели при себе плакаты с надписями на разных языках, в частности, английском, немецком, русском и украинском, призывающие остановить реванш России.

Кроме того, участники забрасывали посольства "кровавыми" деньгами.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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Теги: Россия, Киев, ПАСЕ, пикет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Michael2811    25.06.2019, 21:17
Оценка:  0
Michael2811
Ну и шо???? Завтра утром будет что покушать??? Или заплатить за ЖКХ????
Boxerogos    25.06.2019, 20:55
Оценка:  +1
Boxerogos
А слабо этим"людям"потребовать от Зе и его команды чтобы они разорвали все отношения со странами,голосовавших за возвращение РФ в ПАСЕ?Или этим"нерабам"за это не заплатили?)))))))))))))))))))
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