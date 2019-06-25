Суд отменил проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве – депутат

Судья Олеся Чудак отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича, утверждает Юрий Сиротюк.

Проспект Романа Шухевича находится на левом берегу, на границе Деснянского и Днепровского районов kievstreets.org

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице. Об этом сообщил депутат Киевсовета из фракции Свобода Юрий Сиротюк на своей странице в Facebook во вторник, 25 июня.

"И снова Окружной админсуд Киева. Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати, судья преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве", – написал Сиротюк.

Он также добавил, что истцом выступила Елена Бережная.

"Но как бы не чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Впереди Апелляция, а если нужно и Верховный Суд. Мы никому не позволим презирать наших героев", – подчеркнул депутат.

Отметим, что на официальной сайте суда пока нет информации об отмене решения Киевсовета о переименовании проспектов.

Напомним, в июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича.

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