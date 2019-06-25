Должностные лица предприятия не смогли подтвердить документально происхождение товара и наличных средств.

Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и налоговой милиции ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн гривен неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 25 июня.

В рамках расследования уголовного производства по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов (ч.3 ст.212 УК Украины) было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого, действуя в 2018-2019 г. на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен.

Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. А для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, они помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последним фиктивного налогового кредита.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании – фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн гривен неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн гривен. Подтвердить документально происхождение товара и наличных средств должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые деньги и продукцию.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве изъяли 50 млн неучтенных наличных и партию сигарет

Ранее стало известно, что СБУ разоблачили деятельность предпринимателей, которые поставили продукты сепаратистам "ЛДНР" на общую сумму более 500 млн гривен.

Также силовики изъяли контрабандные сигареты на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

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