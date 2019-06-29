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Под Киевом неудачливый вор пытался покончить с собой на глазах у наряда полиции

Комментариев: 2
К счастью, благодаря уверенным и быстрым действиям полицейских, жизнь преступника удалось сохранить.
Под Киевом неудачливый вор пытался покончить с собой на глазах у наряда полиции
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Под Киевом неудачливый вор пытался покончить с собой на глазах у наряда полиции
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В городе Яготин под Киевом местный житель пытался покончить жизнь самоубийством после неудачной попутки ограбления. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции области сообщает Информатор.

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“Как стало известно правоохранителям, 34-летний местный житель сильно проигрался, и решил поправить свое материальное положение при помощи грабежа. Для этого он проник в местный универмаг, и стал ждать закрытия. После чего при помощи болгарки, заранее принесенной с собой, он вырезал все препятствия. Мужчина рассчитывал попасть в пункт обмена, а также ювелирный и другие отделы магазина“, - говорится в сообщении.

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Тем не менее, в ювелирном магазине его встретила сигнализация и быстро прибывший наряд полиции. Увидев полицейских, мужчина решил полоснуть себе по шее канцелярским ножом.

Также грабитель позвонил родителям и просил у них прощения. К счастью, благодаря уверенным и быстрым действиям полицейских, жизнь преступника удалось сохранить. В данный момент мужчина находится в больнице и ожидает окончания следствия.

Ранее сообщалось, что под Львовом упавшее дерево травмировало 5 человек.

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Теги: самоубийство, вор, Киевская область
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    29.06.2019, 16:33
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну дурак...не хрен играть на такие суммы... И вообще, давно ли село Яготин считается городом?
СтальнаяКрыса    29.06.2019, 18:10
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Яготин (укр. Яготин, польск. Jagodzin) — город, административный центр Яготинского района Киевской области Украины.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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