К счастью, благодаря уверенным и быстрым действиям полицейских, жизнь преступника удалось сохранить.

Под Киевом неудачливый вор пытался покончить с собой на глазах у наряда полиции

Под Киевом неудачливый вор пытался покончить с собой на глазах у наряда полиции

В городе Яготин под Киевом местный житель пытался покончить жизнь самоубийством после неудачной попутки ограбления. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции области сообщает Информатор.

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“Как стало известно правоохранителям, 34-летний местный житель сильно проигрался, и решил поправить свое материальное положение при помощи грабежа. Для этого он проник в местный универмаг, и стал ждать закрытия. После чего при помощи болгарки, заранее принесенной с собой, он вырезал все препятствия. Мужчина рассчитывал попасть в пункт обмена, а также ювелирный и другие отделы магазина“, - говорится в сообщении.

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Тем не менее, в ювелирном магазине его встретила сигнализация и быстро прибывший наряд полиции. Увидев полицейских, мужчина решил полоснуть себе по шее канцелярским ножом.

Также грабитель позвонил родителям и просил у них прощения. К счастью, благодаря уверенным и быстрым действиям полицейских, жизнь преступника удалось сохранить. В данный момент мужчина находится в больнице и ожидает окончания следствия.

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