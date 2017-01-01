Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве с окна многоэтажки выпал 4-летний ребенок

Комментариев: 0
Девочка от полученных травм умерла.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com/

Сегодня, 1 июля, около 14 часов в Деснянском районе столицы случилась трагедия. В жилом массиве Лесной с окна девятого этажа выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

Читай также: В Харькове студент выбросился с шестого этажа общежития

Четырехлетняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте в результате падения. 

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Полицейские должны разобраться со всеми обстоятельствами этой трагедии. На данный момент неизвестно, кто еще находился в квартире вместе с малышкой. Полиция обещает сообщить детали позже.

Читай также: В Киевской области погиб ребенок, выпав из окна

Тело погибшей девочки увезли для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку. От полученных травм ребенок скончался на месте. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, ребенок, выпал с окна, девочка, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь