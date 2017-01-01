В Киеве с окна многоэтажки выпал 4-летний ребенок
Сегодня, 1 июля, около 14 часов в Деснянском районе столицы случилась трагедия. В жилом массиве Лесной с окна девятого этажа выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.
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Четырехлетняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте в результате падения.
На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Полицейские должны разобраться со всеми обстоятельствами этой трагедии. На данный момент неизвестно, кто еще находился в квартире вместе с малышкой. Полиция обещает сообщить детали позже.
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Тело погибшей девочки увезли для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку. От полученных травм ребенок скончался на месте.
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