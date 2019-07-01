В Киеве "мост Кличко" подвергся новому "нападению"

Пьяный водитель пытался заехать на пешеходный мост в центре Киева. Нарушитель проехался по газону и собирался заехать на стеклянную поверхность, но его остановила полиция.

В воскресенье, 30 июня, на пешеходно-велосиедным мост, соединяющий в Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку, снова попытался заехать автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Известно, что водитель автомобиля SsangYong попытался заехать на пешеходный мост, но его остановила полиция.

При проверке документов водителя было выявлено, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили протокол.

Напомним, в сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

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Известно, что место пребывания мужчины и его авто сразу установили, однако получить объяснения по поводу случившейся ситуации от самого злоумышленника не получилось, ведь он избегает полицейских. Ранее мужчину уже лишали права управления транспортными средства из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.