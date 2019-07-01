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В Киеве "мост Кличко" подвергся новому "нападению"

Комментариев: 8
Пьяный водитель пытался заехать на пешеходный мост в центре Киева. Нарушитель проехался по газону и собирался заехать на стеклянную поверхность, но его остановила полиция.
Водитель пытался заехать на стеклянный "мост Кличко"
Водитель пытался заехать на стеклянный "мост Кличко"
Телеканал 24

В воскресенье, 30 июня, на пешеходно-велосиедным мост, соединяющий в Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку, снова попытался заехать автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Известно, что водитель автомобиля SsangYong попытался заехать на пешеходный мост, но его остановила полиция. 

При проверке документов водителя было выявлено, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили протокол.

Напомним, в сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

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Известно, что место пребывания мужчины и его авто сразу установили, однако получить объяснения по поводу случившейся ситуации от самого злоумышленника не получилось, ведь он избегает полицейских. Ранее мужчину уже лишали права управления транспортными средства из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: Кличко, мост, полиция, водитель, Виталий Кличко, Пешеходный мост, Пьяные водители
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Комментариев (8)
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Мыкола    01.07.2019, 19:06
Оценка:  -1
Мыкола
Боже, сколько идиотов еще земля украинская носит !
drozdikus    01.07.2019, 19:09
Оценка:  +1
drozdikus
не устал ныть? пластину смени
atos    01.07.2019, 18:27
Оценка:  -10
atos
Гейропейские каклы, тупиковая нация))))))
ВыВсеВрети    01.07.2019, 18:42
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
атсос!..и что ты можешь без тупиковой нации?...ты даже пойло себе сделать не можешь, мозгов то нет!...)))))))
LoveFreedom    01.07.2019, 18:58
Оценка:  +2
LoveFreedom
квакала кацапская жаба из своего болота))
Николай510    01.07.2019, 18:17
Оценка:  +2
Николай510
Не прав лишать, а морду бить алкоголикам на месте преступления! Тогда это будет справедливое наказание.
ВосставшийИзБана    01.07.2019, 18:26
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Отправить на принудительные работы в морг на пару месяцев.
LoveFreedom    01.07.2019, 19:00
Оценка:  +1
LoveFreedom
да..да..да..))что бы при виде бутылки мертвецы виделись))
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