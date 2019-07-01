В Киеве мужчина умер от жары в собственной машине

Известно, что из-за жары тело сильно разложилось.

В Киеве мужчина припарковал свой автомобиль на обочине и вскоре скончался из-за жары.

Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

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Инцидент случился на улице Тычины. В сообществе указывают, что мужчина умер прямо в машине.

“Мужчина припарковался и умер. Из-за жары тело сильно разложилось“, - говорится в сообщении.

Тело из-за жары разложилось facebook.com/dtp.kiev.ua

Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

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Ранее сообщалось, что в городе Мариуполь Донецкой области 65-летний мужчина умер в маршрутном такси №104. “На остановке стоит пустая маршрутка. В ней сидит один пассажир, облокотившись на окно. За маршруткой скорая. Медики ничего с мужчиной не предпринимают. Из-за этого сложилось мнение, что он умер“, – говорится в сообщении. Позже правоохранители подтвердили факт смерти пассажира. Отмечается, что мужчина скончался из-за случившегося в маршрутке недомогания.

Также мы писали о том, что в Кропивницком возле автостанции №2 в воскресенье, 30 июня, ссора двух водителей закончились стрельбой. Конфликт возник между двумя местными жителями. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в сторону авто другого и повредил стекло “ВАЗ-21099“. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 196 Уголовного кодекса (хулиганство).