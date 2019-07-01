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В Киеве мужчина умер от жары в собственной машине

Комментариев: 3
Известно, что из-за жары тело сильно разложилось.
В Киеве мужчина умер в автомобиле
В Киеве мужчина умер в автомобиле
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина припарковал свой автомобиль на обочине и вскоре скончался из-за жары.

Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

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Инцидент случился на улице Тычины. В сообществе указывают, что мужчина умер прямо в машине.

“Мужчина припарковался и умер. Из-за жары тело сильно разложилось“, - говорится в сообщении.

Тело из-за жары разложилось
Тело из-за жары разложилось
facebook.com/dtp.kiev.ua

Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

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Ранее сообщалось, что в городе Мариуполь Донецкой области 65-летний мужчина умер в маршрутном такси №104. “На остановке стоит пустая маршрутка. В ней сидит один пассажир, облокотившись на окно. За маршруткой скорая. Медики ничего с мужчиной не предпринимают. Из-за этого сложилось мнение, что он умер“, – говорится в сообщении. Позже правоохранители подтвердили факт смерти пассажира. Отмечается, что мужчина скончался из-за случившегося в маршрутке недомогания.

Также мы писали о том, что в Кропивницком возле автостанции №2 в воскресенье, 30 июня, ссора двух водителей закончились стрельбой. Конфликт возник между двумя местными жителями. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в сторону авто другого и повредил стекло “ВАЗ-21099“. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 196 Уголовного кодекса (хулиганство).

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Теги: умер, Киев, водитель, смерть
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Комментариев (3)
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Монгол-    01.07.2019, 22:11
Оценка:  0
Монгол-
Мужика жалко. Но от этого блеяния о какой-то жаре тошнит уже! Какая жара? 30 градусов- это жара??? В выходные все в куртках ходили- и это середина лета!!! В этой стране есть миллиард причин умереть и без температурных показателей!
bimba09    01.07.2019, 21:07
Оценка:  +1
bimba09
Видно, мужику плохо стало, сердце не выдержало.
Boxerogos    01.07.2019, 20:48
Оценка:  0
Boxerogos
Температура в авто стоящем летом на солнце может достигать 70 градусов.
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