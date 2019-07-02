В аварии пострадали две пассажирки автобуса.

Hyundai на скорости въехал в автобус

В Киеве авто влетело в автобус с пассажирами и загорелось

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В Киеве авто влетело в автобус с пассажирами и загорелось

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В Днепровском районе Киева автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в автобус Богдан, а после столкновения начал гореть.

Об этом во вторник, 2 июля, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось накануне вечером на бульваре Перова, 48. В результате аварии пострадало три человека.

Автобус №600 двигался в сторону Троещины по полосе общественного транспорта. Водитель высадил пассажиров на остановке и начал движение. В этот момент в него въехал Hyundai.

От удара пострадали две женщины-пассажирки автобуса. Они упали и разбили стекло. Также медики госпитализировали водителя Hyundai. После аварии его автомобиль начал дымиться, но его вовремя потушили очевидцы.

На месте ДТП работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось, под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов "Богдан".