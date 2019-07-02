Самосуд в Киеве: Сверстники избили подростков, жестоко избивших бездомного в Киеве

"Вершители правосудия" также засняли избиение на видео.

Подросткам, которые на камеру жестоко избили бездомного в Киеве, устроили самосуд другие подростки, и также засняли это на видео.

Об этом сообщается в сюжете “ТСН“.

“Сначала нам друг скинул это видео по Инстаграму, мы решили сделать ему самосуд“, - рассказывает подросток.

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“Ну ходит себе спокойно, собирает бутылки, вроде никого не трогает, просто лежал себе спокойно, и его начали бить три пацана“, - говорит другой парень про действия пойманных преступников.

После “воспитательных процедур“ подростков передали полицейским. Кроме избиения бездомного, они также подозреваются в нападении на людей на улицах с газовым баллончиком.

Как сообщалось 25 июня, активисты в Киеве облили зеленкой подростков, избивших бездомного.