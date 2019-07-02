Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самосуд в Киеве: Сверстники избили подростков, жестоко избивших бездомного в Киеве

Комментариев: 2
"Вершители правосудия" также засняли избиение на видео.
Видео обоих избиений опубликовали в соцсети
Видео обоих избиений опубликовали в соцсети
скриншот из видео

Подросткам, которые на камеру жестоко избили бездомного в Киеве, устроили самосуд другие подростки, и также засняли это на видео.

Об этом сообщается в сюжете “ТСН“.

“Сначала нам друг скинул это видео по Инстаграму, мы решили сделать ему самосуд“, - рассказывает подросток.

Читай также: Каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня

“Ну ходит себе спокойно, собирает бутылки, вроде никого не трогает, просто лежал себе спокойно, и его начали бить три пацана“, - говорит другой парень про действия пойманных преступников.

После “воспитательных процедур“ подростков передали полицейским. Кроме избиения бездомного, они также подозреваются в нападении на людей на улицах с газовым баллончиком.

Как сообщалось 25 июня, активисты в Киеве облили зеленкой подростков, избивших бездомного.

Поделись:
Теги: бездомный, подростки, самосуд, избиение, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Николай510    02.07.2019, 15:22
Оценка:  +1
Николай510
ну и молодцы
Потому_что    02.07.2019, 15:10
Оценка:  +2
Потому_что
респект пацанам, молодцы, правильно сделали, а то менты могут только сопли жевать, и дела закрывать по отсутствию состава преступления.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь