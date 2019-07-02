В киевской подземке случился масштабный пожар

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Ночью 2 июля в Деснянском районе столицы произошел пожар в подземном переходе.

Об этом сообщает Информатор.

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Указано, что патрульные ехали в районе проспекта Владимира Маяковского, 15 и увидели густой дым из подземки. Они и вызвали пожарных.

В переходе нечем было дышать и из-за дыма невозможно было что-либо увидеть дальше расстояния вытянутой руки.

Позже установили, что загорелась одна из торговых точек. Огонь распространился на соседний киоск, который также пострадал от огня. Для ликвидации огня задействовали 2 единицы техники и около 10 человек личного состава.

Загорелся киоск informator.ua

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По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в селе Черная Окнянського района Одесской области 1 июля во время пожара в частном жилом доме погибли четверо детей. Пожар ликвидирован в 9.35. На пепелище обнаружили тела четырех девочек: двух дочек 2017 и 2018 годов рождения одной женщины и двух, таких же возрастов, — другой. Матерей — им 19 и 23 года — в момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

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