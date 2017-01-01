В Киеве эвакуируют все детсады: Полиция проверяет информацию о минировании

Персонал дошкольных заведений и детей в срочном порядке выводят из зданий.

Сообщение о якобы минировании поступило в ГСЧС depositphotos.com

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании всех детских садов столицы, проводится эвакуация.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

“Проводится проверка“, - сказал сотрудник ведомства.

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Результатов проверки пока нет. Он также сообщил, что там, где необходимо, проводится эвакуация детей и персонала детсадов.

Согласно информации полиции, на электронный адрес Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице поступило письмо о том, что все киевские детсады заминированы.

Как сообщалось 20 июня, в Красноперекопске преступник уснул в детском саду, пытаясь украсть телевизор.