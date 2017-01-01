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Водителю автомобиля, который заехал на "мост Кличко", выписали штраф

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Сумма штрафа составляет чуть больше 700 гривен.
Водителю автомобиля, который заехал на "мост Кличко", выписали штраф
Водителю автомобиля, который заехал на "мост Кличко", выписали штраф
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Водителя, который заехал на пешеходно-велосипедный мост, привлекли в административной ответственности. Теперь нарушитель должен заплатить штраф.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

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Известно, что правоохранители направили 25-летнему водителю Mercedes вызов, в котором его официально пригласили в управление на рассмотрение дела об административном правонарушении, которое он совершил. 

Мужчина в указанное время не явился и патрульные отправили ему письмо-предупреждение о том, что дело рассмотрят без него.

В итоге нарушитель снова не явился на рассмотрение дела. На него был составлен протокол сразу по двум статьям - управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом (ч. 4 ст. 126 КУоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

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Первая статья предусматривает штраф в размере 510 гривен, а ст. 122 - штраф в 255 гривен. Таким образом, максимальный штраф, который мог получить нарушитель - 765 гривен.

Напомним, в сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

 

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Теги: водитель, машина, мост, Киев, штраф
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