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Против Шария и Клюева: в Киеве проходит акция "Хватит терпеть"

Комментариев: 15
Собралось около 150 участников, они начали жечь файера.
В Киеве началась акция "Хватит терпеть"
В Киеве началась акция "Хватит терпеть"
lb.ua

В Киеве на Майдане Независимости началась акция “Терпеть больше нельзя“, из-за того, что Анатолия Шария и Андрея Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты и теперь они будут принимать участие в выборах в парламент.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Собралось около 150 участников, они начали жечь файера. Известно, что полицейских на акции нет, однако, присутствуют представители “полиции диалога“.

В описании акции указано, что российского пропагандиста Шария и “шестерку Януковича Клюева“ зарегистрировали кандидатами в депутаты, несмотря на то, что они не жили в Украине на протяжении пяти лет, как положено законом.

...они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни, - говорится в сообщении.

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Акция началась в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что активисты Национальных дружин устроили акцию-перформанс в центре Харькова. На площади Конституции установили виселицы и повесили на них чучела с фотографиями депутатов.

 

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Теги: Шарий, Клюев, Киев, выборы, акция
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Комментариев (15)
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reymaykof07    02.07.2019, 22:30
Оценка:  0
reymaykof07
Холопы разбушевались, царь не настоящий...
COZEL    02.07.2019, 22:13
Оценка:  0
COZEL
СТРАШНО ПЕТРУШКЕ , БОИТСЯ ОН ВОЗВРАТКИ))))))))))
Boxerogos    02.07.2019, 22:03
Оценка:  +1
Boxerogos
В Харькове в феврале этого года тоже был митинг.В поддержку усопшего несколько лет назад маньяка Оноприенко.По 1000 гривен за 4 часа заплатили"митингующим". Но то Харьков.А в Киеве этим"патриотам"похоже как обычно по 200 гривен заплатили и вручили по паре банок"Revo"для"пат риотизма"!)))))))))))))))))
Андрей    02.07.2019, 21:40
Оценка:  -2
Андрей
Зря они так. Еще спугнут петуШария. А так бы сам в руки пришел.
ЗаУкраину    02.07.2019, 21:37
Оценка:  +2
ЗаУкраину
потрохоботы по указявке самого хряка собрались на майдане. Чувствуют что им приходит габздец, если в ВР пройдет Шарий со своей партией.
bimba09    02.07.2019, 21:27
Оценка:  -2
bimba09
Да уж, количество уродов, рвущихся в ВР поражает. А самое главное - суды их лоббируют!
DARTOV    02.07.2019, 21:25
Оценка:  0
DARTOV
Блин, а слово жи.. пархатые - блокирует. Еще никогда не было того как эти 5 лет - у власти было 96% пархатых.
DARTOV    02.07.2019, 21:24
Оценка:  0
DARTOV
А что ж активисты против вора шоколадного и его кодла не стоят. Ведь весь народ эти твари ограбили. Так сцытттее ж. А Клюев? Он не нужен, оно причастно к тому что позволило придти к власти ворам, фашистам, - которые еще и войну устроили. Погибли тысячи, ранены и калек тысячи тоже и оно теперь
nelci    02.07.2019, 21:09
Оценка:  +2
nelci
Сторонников Порошенковского майдана аж 150 человек! Впечатление , что предвыборный миллиард им уже проеден, а за копейки дураков выходить нет...
Джо-кер    02.07.2019, 21:13
Оценка:  -3
Джо-кер
К осени все выйдут.
w@rning!    02.07.2019, 21:13
Оценка:  +3
w@rning!
Вымирающий вид одноклеточных maidaunus vulgaris)
Kentas    02.07.2019, 21:09
Оценка:  +3
Kentas
Горят жопы, горят
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