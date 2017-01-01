Под Киевом умер учитель, обвиняемый в педофилии

Умер школьный учитель, которого обвинили в педофилии. Пользователи соцсетей говорят о самоубийстве мужчины.

В Киевской области умер учитель Юрий Забродин, которого ранее обвинили в развратных действиях в отношении детей. Соответствующее сообщение появилось в Facebook Мирненской общеобразовательной школы.

"Мирненская школа с грустью и болью извещает о том, что ушел из жизни наш коллега, учитель географии Забродин Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи высказывают соболезнования, кое-кто считает, что мужчину довели до самоубийства. Там же обнародован рукописный документ, который может быть предсмертной запиской погибшего. Автор записки утверждает, что его жизнь была разрушена клеветой.

Ранее сообщалось, что петиция на сайте Верховной Рады по ужесточению наказания за сексуальное насилие над детьми собрала необходимое количество голосов для рассмотрения. В ней содержится три новации - введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников.

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