В Киеве столкнулись два авто, погиб пешеход

Автомобили одновременно выехали на перекресток и столкнулись. По дороге в кювет одна из машин сбила пешехода.

На пересечении улицы Газопроводная и Большой Окружной дороги в Киеве произошло ДТП с участием ВАЗ 2101 и Skoda Octavia. Жертвой аварии стал пешеход, который рядом переходил дорогу на зеленый свет и погиб на месте. Об этом в среду, 3 июля, сообщает Информатор.

Авария произошла накануне около 21:10. По предварительной информации, автомобили одновременно выехали на перекресток и не смогли избежать столкновения. Более того, автомобиль Skoda вылетел в кювет, однако по дороге также зацепил человека, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Также травму получил и водитель Skoda. Его с черепно-мозговой травмой доставила в больницу "скорая помощь". Помимо медиков на месте происшествия также работали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные полицейские.

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Накануне также сообщалось о ДТП во Львовской области, в котором погибли два человека и еще один госпитализирован.

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